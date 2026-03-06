2026年ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの競技会場（配置画像は（C）Google）【コルティナダンペッツォ共同】第14回冬季パラリンピック・ミラノ・コルティナ大会は6日午後8時（日本時間7日午前4時）から、世界遺産ベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で開会式が行われ、10日間の大会が開幕。雪と氷の障害者スポーツの祭典は、第1回が1976年にスウェーデンのエーンヒェルツビークで開催されており、半世紀の節目。