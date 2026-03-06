西地区首位の京都は6日、敵地・岡山戦（8日・JFEス）へ向けて、城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。チョウ貴裁監督は「彼らの得意なフィールドは“そこ”という認識は僕の中でもある。間違いなく（対策の）温度を上げていかなきゃいけない」とセットプレーを最大の警戒ポイントに挙げた。岡山は直近の名古屋戦を含めて、今季4得点全てがCKなどセットプレーの流れから。京都も25年開幕戦でCKから失点を喫したように、