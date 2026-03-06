第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。九州国際大付（福岡）の城野慶太主将（3年）が20番のくじを引くと、会場がざわめいた。昨年秋の神宮大会決勝で対戦して勝利した神戸国際大付（兵庫）と相まみえることになったからだ。城野主将は「勝ったら絶対に流れが来ると思う。しっかり100％で臨みたい」と誓った。選手たちに慢心はない。楽天、ヤクルトでプレーした