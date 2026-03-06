タレントの辺見えみり（49）が、生活感あふれる広々とした自宅で、くつろいでいる姿を披露し、反響が寄せられている。【映像】辺見えみり、生活感あふれる広々とした自宅（別カット）これまでにも、自宅での様子をたびたびInstagramに公開してきた辺見。茶色で統一されたベッドルームや、新しく買ったソファ、たくさんのお皿が収納された食器棚などをアップしてきた。辺見えみり、自宅でくつろいでいる姿を披露2026年3月5日