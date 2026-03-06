ダイハツ工業が生産を終了する「コペン」の現行モデルダイハツ工業は6日、軽自動車の2人乗りスポーツカー「コペン」の現行モデル生産終了を前に、ファン向けのイベントを5月16日に富士スピードウェイ（静岡県小山町）で開催すると発表した。対象はコペンのオーナーで、同伴者は1人まで参加できる。パレード走行など参加者が盛り上がることができる内容を計画しているという。参加費は1人3500円。申し込みはダイハツのホームペ