◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)WBC(ワールドベースボールクラシック)が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドから始まり、各プールの上位2チームがアメリカで行われる準々決勝に進出します。いよいよ6日に侍ジャパンが初陣へ。2023年の前回大会では、中国に8-1、韓国に13-4、チェコに10-2、オーストラリアに7-1と圧倒的な力で4戦全勝を記