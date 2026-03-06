俳優岡本圭人（32）が6日、大阪市内で、女優藤山直美（67）と高畑淳子（71）が主演を務める舞台「おだまり、お辰！」（5月10〜31日、大阪新歌舞伎座）の制作発表記者会見に出席した。高畑淳子演じる伯爵未亡人と藤山演じるお手伝いさんが、吉田栄作演じる麟太郎を巡って恋の三角関係を描く。岡本は高畑のおい、澤木誠之助を演じる。藤山から「岡本ジュニア、まさか息子さんと一緒にさせてもらうとは」、柄本明からは「健一の息子な