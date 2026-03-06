3月5日、女優の松下恵が自身のInstagramを更新。この日74歳の誕生日を迎えた母である女優の榊原るみが、4日に放送された『相棒 season24』（テレビ朝日系）第18話に出演したことを報告し、ファンからは歓びの声があがっている。松下は《水谷さんと母、50年ぶりの再会。 かつて「太陽ともぐら」というドラマで 恋人同士の役で 結婚式まで、挙げたのだとか。 結婚式のエピソードを水谷さんから聞いて、母は「そうだった！」とす