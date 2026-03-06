Ｆ１の今季開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）のフリー走行１回目（ＦＰ１）と同２回目（ＦＰ２）が６日に行われ、ホンダが本格復帰したアストンマーティンはトラブル続きで８日の決勝を棄権する可能性が出てきた。アストンマーティン・ホンダはプレシーズンテストでパワーユニット（ＰＵ）にトラブル続きで懸念が高まっていたが、開幕戦でフタを開けてみると想定以上のひどい状況が明るみになった。ＦＰ１でランス・