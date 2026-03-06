ボクシングの二大世界戦の会見が６日、横浜市内で開かれ、５月２日に東京ドームで世界スーバーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）にＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が挑戦、ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０＝大橋）に同級４位・井岡一翔（３６＝志成）が挑戦することが発表された。井上が中谷に呼びかけてから約１年、日本史上最大の対決がついに実現する。権威ある専門誌