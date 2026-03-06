広島のサンドロ・ファビアン外野手が６日、「２８歳の誓い」を立てた。この日が２８歳の誕生日。７日のオープン戦・中日戦（マツダ）に向け、屋内練習場で調整した来日２年目の助っ人は「何よりもまず健康な一年に。最後までけがなく、すごいいい結果を出していきたい」と思い描いた。昨年は日本の寒さに苦しみ、オープン戦の打率１割６分３厘と不調。ただ、同じことは繰り返すつもりはなく「同じことにはならない。今年はも