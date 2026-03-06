ＴＢＳは６日、東京・赤坂の同局で２０２６年４月期番組改編説明会を行い、人気バラエティー番組「クレイジージャーニー」について言及した。これまで放送されていた月曜午後１０時の時間帯に坂上忍、中島健人が出演する「プロフェッショナルランキング」が編成されることが決定。同局は「クレイジージャーニー」について「ゴールデン（帯）の全国ネットとしては終了する」とした。裏社会ジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏が