横浜Ｍは６日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第５節・ＦＣ東京戦（７日・ＭＵＦＧ国立）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。開幕３連敗スタートとなったが、前節の東京Ｖでは立ち上がりからハイプレスで主導権を握り、谷村海那、遠野大弥、山根陸のゴールで３―２で今季初勝利をマーク。しかし、３―０でリードしながら、試合終盤に２失点を喫するなど、試合運びには課題も残したこともあり、大島