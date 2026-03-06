横浜ＦＭのＦＷ谷村海那が６日、“不敗神話継続弾”に意欲を示した。神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第５節・ＦＣ東京戦（７日・ＭＵＦＧ国立）に向けて一部のみを公開して全体練習。前節の東京Ｖ戦（３〇２）で開幕からの連敗を３で止めて迎える一戦。前節今季初ゴールを決めたエースＦＷ谷村は、昨季のＦＣ東京戦で２ゴールを決めているだけに「いいイメージがあるので決められると思います」と自信を見せた