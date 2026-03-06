1次ラウンド・豪州―チェコ野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの試合が行われた。前回8強のオーストラリア（豪州）はチェコに5-1で勝利。球場には豪州に大声援を送る日本の子どもたちの集団が現れ、グラウンド上の選手たちも笑顔で手を振った。試合前の練習中、グラウンドで取材していると突然一塁側の上段から「オーストラリア！」と大きな声が聞こえてきた。一緒にい