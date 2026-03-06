台湾の人気チアガールで、モデルの林襄（リン・シャン）が６日までに自身のインスタグラムを更新。日本の新聞に掲載されたことを喜んだ。リンシャンはＷＢＣ台湾代表の応援団として来日しており、開幕戦となった５日のオーストラリア戦（東京Ｄ）でダンスなどで応援を披露。自身が大きく取り上げられている新聞の紙面をコンビニで発見し「日本の素晴らしい新聞」と大興奮した様子をファンに見せた。さらに、同じく人気チアの