６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１５．６３ポイント（０．３８％）高の４１２４．２０ポイントと続伸した。前日の好地合いを継ぐ流れ。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が５日開幕し、李強・首相が冒頭で読み上げた「政府活動報告」では、より積極的な財政政策を継続する方針が示されている。また、今年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率目標は４．５〜５．０％と、昨年（５．０％前後）から引