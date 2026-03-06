8人組グループ・B&ZAIによる初の地上波特番として8日に放送されるABCテレビ『ナニワでバンザイ！ 自分トリセツ 2.0』（深1：57）の記念すべき第1回の内容が明らかになった。テーマは、「ナニワの大物ミュージシャンとセッション」。期待に胸を膨らませるメンバーの前に、吉本新喜劇が誇るギター芸人・松浦真也と、ゴリラのモノマネでお馴染みの森田まりこによるユニット「ヤンシー＆マリコンヌ」が登場する。【番組カット】