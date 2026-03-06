きょう6日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜後7：00※関西ローカル）では、「ほんわか警察〜激安店潜入捜査スペシャル〜」を送る。【番組カット】食べ放題ランチ790円の驚きの品数吉本新喜劇の吉田裕と千葉公平が、事件ともいえるほどの“激安店”を調査するコーナー「ほんわか警察〜激安店潜入捜査スペシャル〜」。今回は淡路島と大阪市にある2つの激安店に潜入する。まずは、年間1280万人の観光客が訪