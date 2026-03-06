木原官房長官は6日の記者会見で、邦人輸送を巡り、準備が整えば自衛隊機を速やかにインド洋の島国モルディブに派遣し、待機させると明らかにした。民間のチャーター機による運航ができない不測の事態に備えた対応だと説明した。