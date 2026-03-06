TBSは6日、都内の同局で春の改編説明会を行った。「これを見られるのはTBS系だけ」にこだわり、らしさにこだわったラインアップをそろえた。月曜午後9時は「タミ様のお告げ」が終了し、Mrs．GREEN APPLEの冠番組「テレビ×ミセス」がレギュラー化される。「タミ様−」は元タレント中居正広氏（53）と東野幸治（58）、ヒロミ（61）がMCを務めた「THE MC3」の後番組で、中居氏の降板後に東野とヒロミの続投でスタートした。終了につ