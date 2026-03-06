◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督が6日、初戦の前に記者会見に出席。「いよいよ始まるなって気持ち。選手には30人全員で戦おうと、守るも攻めるのも全員でやろうと言いました。そういう気持ちで全試合戦ってほしい」と力を込めました。連覇のかかる日本は、1次リーグの初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦。相手は前