女優福地桃子（28）がドラマ初主演するNHK「ラジオスター」（30日スタート、月〜木曜午後10時45分、全32回）の取材会が6日、東京・渋谷の同局で行われた。甲本雅裕（60）常盤貴子（53）も参加した。恋人の故郷・能登へ旅行をしていた際、地震にあった柊カナデ（福地）は、避難所で温かく接してくれた松本功介（甲本）の依頼で災害FMのラジオパーソナリティーに就任する。主婦の小野さくら（常盤）ら“素人”が集まって「笑い」を求