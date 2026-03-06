音楽とランニングを掛け合わせたプロモーションでも注目を集めるスイス発のスポーツブランド・On（オン）。前作「Cloudmonster 2」のローンチでは、アーティストのYaejiによるランナー向けミックスを公開するなど、音楽カルチャーと結びつけた取り組みも展開していた。そんなオンが展開する「Cloudmonster」は、高いクッション性と反発力を特徴とするランニングシューズシリーズ。今回、その最新モデルとなる「Cloudmonster 3」が