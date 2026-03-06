ザギトワの顔の異変について、専門家が見解を述べた(C)Getty Images2018年平昌五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワが顔のトラブルを訴えた問題で、ロシアメディア『Sport24』が美容専門家であるタチアナ・エゴロワ氏の見解を紹介した。【動画】「なんて美しいんだ」23歳ザギトワが変身した姿をチェックザギトワは、自身のテレグラムチャンネルに動画を投稿して「顔の毛細血管が切れて