岡万佑子の演技に驚嘆の声が上がった(C)Getty Imagesフィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月5日にエストニア・タリンで行われ、女子ショートプログラム（SP）で17歳の島田麻央が71.90点の高得点で首位、続いて16歳の岡万佑子が69.77点をマークして2位に入った。【写真】「16歳とは思えない」フィギュア女子・岡万佑子の姿をチェック米名物記者のジャッキー・ウォン氏は自身のXで、岡の演技について「なんて魔法