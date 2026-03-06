7日、薩摩地方は午前中に曇る所があるものの天気の崩れはなく、雨具の出番はなさそうです。午後を中心に各地で晴れ間が広がるでしょう。大隅地方は一日を通しておおむね晴れの天気で、朝と日中の寒暖差が大きくなるため、服装で調節するのがよさそうです。種子島・屋久島地方も朝から日中にかけて概ね晴れ、にわか雨の心配はありません。夜も晴れて、きれいな星空が期待できます。奄美地方は広く晴れ間が出て、洗濯日和となる見