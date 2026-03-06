石川県小松市は、市の職員らおよそ1900人を対象としたハラスメント調査の結果を公表しました。「パワハラを受けたことがある」とした回答は、44件に上りました。6日開かれた小松市議会の一般質問で市側が明らかにしました。市によりますと、2025年12月に原則匿名で、外郭団体の職員などを含めおよそ1900人を対象にハラスメント調査を行い、567件の回答がありました。このうち、「パワハラを受けたことがある」との答えは44件で、回