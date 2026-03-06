侍ジャパンの中心的存在を担う大谷翔平と鈴木誠也(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパン。そのチーム作りに、大谷翔平（ドジャース）の存在が大きな影響を与えているようだ。【写真】大谷翔平が投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る米メディア『California Post』のディラン・ヘルナンデス記者は、今回の日本代表が「これまでより明るく、自由な雰囲気で、遊び心