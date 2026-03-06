¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢¥á¥ó¥º¡¢¥­¥Ã¥º¤Î³×¿·Åª¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó³¦¤Îµð¾¢¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤¬Î¨¤¤¤ë¿·Àß¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖCrocs Ripple¡×¤ò3·î6Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµð¾¢¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¡¼¥à¤ò°ìºòÇ¯11·î¤«¤é¿·Àß¡£Æ±¥Á