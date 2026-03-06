ABEMAは、『声優と夜あそび』が贈るスペシャルイベント『声優と夜あそびフェスティバル 2025』を2月28日にベルサール新宿グランドにて昼・夜の2公演にわたり開催した。「ABEMA PPV」にて独占生配信されたイベントには、安元洋貴、小林千晃、下野紘、八代拓、小野賢章（昼の部のみ）、花江夏樹（昼の部のみ）、関智一（夜の部のみ）、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子ら14名の夜あそびM