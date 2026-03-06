◇オープン戦阪神―ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神の開幕左翼候補の面々が結果でそろってアピールした。まずは今春の実戦で自慢の長打力をアピールしている浜田が6回2死満塁で投手強襲のタイムリー内野安打を記録。現役ドラフトで加入した男は、甲子園での“虎デビュー”で結果を残した。さらに、7回は1死から高寺が左腕・ヘルナンデスの153キロ直球を仕留めて右前打。好機が広がって1死一、二塁で中川も152