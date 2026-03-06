昨年１１月にブラジルで開かれた国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の議長を務めたアンドレ・コヘアドラゴ氏が６日、東京都内のブラジル大使館で記者会見した。ＣＯＰ３０で化石燃料からの脱却に向けた工程表策定で合意できなかったことを受け、ブラジルが独自の工程表を提示すると明らかにした。コヘアドラゴ氏は「脱化石燃料」への取り組みについて、「（国際社会の）結束が必要だ」と強調。米国が今年