第98回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。昨秋四国大会優勝校の英明（香川）が大会5日目の第2試合で高川学園（山口）との対戦が決まった。第5日の登場ということで「ちょっと調整が難しいですね」と率直な感想を口にしたのは香川純平監督（40）。相手は最速146キロ右腕の木下ら昨夏の甲子園で1勝を挙げたメンバーが主力に残っており「タレントぞろいで、いいピッチャーがいるな、という印象です。