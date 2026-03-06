大阪・関西万博の会場に植えられていた樹木を、横浜市で来年開かれる国際園芸博覧会の会場に移植するため、樹木を積んだ貨物列車が５日、ＪＲ安治川口駅（大阪市此花区）を出発した。日本政府が出展するエリア近くに植えられる。国際園芸博覧会協会（園芸博協会）やＪＲ貨物などが万博のレガシー（遺産）の継承を目指す取り組みとして企画した。樹木は、高さ４〜６メートル、幹回り３０〜９０センチのアラカシ、アオダモ、ヒ