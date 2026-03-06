記者会見でフランスのマクロン大統領の方針に抗議する広島被爆者団体連絡会議の田中聡司事務局長（右）ら＝6日午前、広島市中区広島の被爆者団体などは6日、広島市内で記者会見し、フランスのマクロン大統領が表明した核弾頭保有数の増加方針に対し「広島で何を学んだのか。核保有国の横暴だ」と抗議した。マクロン氏は2023年、G7広島サミットで原爆資料館を視察、被爆者と面会した。1歳の時に入市被爆した、広島被爆者団体連