5日、米ホワイトハウスでのイベントで発言するトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、ホワイトハウスでのイベントで演説し、対イラン軍事作戦が終われば、社会主義国キューバへの対応に乗り出す考えを示唆した。イランとの交戦を「まず終わらせたい」とした上で「多くの人々がキューバに戻るのは時間の問題だ」と述べた。トランプ氏は2月下旬、経済的に困窮するキューバが米国の支援を求めてい