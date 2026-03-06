【ジュネーブ＝船越翔】世界保健機関（ＷＨＯ）は５日、中東情勢の悪化を受け、アラブ首長国連邦のドバイにある医療物資の配送拠点の活動を停止したと明らかにした。計２６００万ドル（約４１億円）相当の医療物資の供給に影響が出る見通しだと説明している。ＷＨＯは紛争地や途上国などからの緊急支援要請を受け、世界各地の拠点を通じて医療物資の配送を行っている。ドバイの拠点では感染症や慢性疾患などの医薬品や検査備品