オリンピックの熱戦に続き6日夜、ミラノ・コルティナパラリンピックが開幕します。その幕開けとなる開会式の参加を巡り、今ボイコットが相次ぐという異例の事態となっています。開会式は現地時間6日にイタリア北部のベローナで行われますが、ウクライナへの侵攻を続けるロシアと同盟国のベラルーシが今回、パラリンピックでは国の代表として出場が認められることになりました。それに対して一部の国が反発し、開会式をボイコットす