脳のポテンシャルを最大限引き出すには何をするといいか。医師の奥村歩さんは「人前で一度大見得を切るとプレッシャーによってノルアドレナリンが分泌され、その勝負への集中力や遂行機能が極限まで高まることがわかっている」という――。※本稿は、奥村歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iSto