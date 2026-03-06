【モデルプレス＝2026/03/06】元タレントの木下優樹菜が3月6日、自身のInstagramを更新。1週間のお弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】芸人の30代元妻「断面が綺麗すぎ」簡単でハマっている“おにぎらず”弁当◆木下優樹菜、ハマっているおにぎらず弁当公開木下は「1週間のお弁当と夕飯を考えるのも作るのも 気づくといつも 何しよう？！とか考えてる」とつづり、1週間分のお弁当を投稿。卵焼きや肉を挟んだおにぎらずに苺を