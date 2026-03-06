赤城乳業は、「アイスパフェ」シリーズを刷新し、『パティスリーRyoura』の菅又亮輔シェフ監修の「スペシャルパフェ」シリーズとして、3月10日から全国発売する。ラインアップは「幸せのチョコバニラ」「贅沢ストロベリー」「トリプルクッキー&バニラ」「ダブルチョコミント」の全4種。いずれも種類別はラクトアイス、容量は300ml、希望小売価格は税込486円。発売を記念し、3月9日から22日までの間、計100人に豪華賞品が当たる