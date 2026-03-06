活動休止中だったKep1er（ケプラー）のソ・ヨンウンが、グループから脱退することが発表された。3月6日、所属事務所のWAKEONEおよびKLAPエンターテインメントは、公式SNSにて「Kep1erの今後の活動体制およびメンバー、ソ・ヨンウンの活動に関するご案内」と題した公式声明を発表した。【写真】Kep1er、脱退メンバーが涙事務所側は声明の中で、「Kep1erは今後、チェ・ユジン、シャオティン、キム・チェヒョン、キム・ダヨン、ヒカル