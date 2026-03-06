海外展開も行うハンバーガーチェーン「SHOGUN BURGER」と、その姉妹ブランド「SHOGUN PIZZA」は、「東京スカイツリー4Fスカイアリーナ」で開催される「WBCファンフェスタ」に期間限定で出店する。期間は、2026年3月6日（金）〜3月15日（日）。5日（木）に、野球の世界大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」が開幕した。今回の「WBCファンフェスタ」は、WBC開催を記念した大型ファンイベントで、国内外から多くの野球