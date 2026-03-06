◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が初戦の台湾戦に向けての意気込みを語った。「いよいよ始まるなという気持ち」と表情を引き締めた。選手には「３０人全員で戦おう、守るのも攻めるのも全員で。そういう気持ちで戦おう」を呼び掛けた。先発は「日本のエース」のドジャース・山本由伸投手（２７）に託した。「チームに勢いつけるピッチング。彼らしく堂々としたマ