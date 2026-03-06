消防によりますと、6日午後4時ごろ、福岡市博多区博多駅前3丁目で建物火災が発生し、消防隊が出動しています。「厨房から火が出た。煙が充満している」と建物の関係者から119番通報がありました。現場はANAクラウンプラザホテル福岡で、従業員などが路上に避難している状況です。消防には、スプリンクラーが作動したという情報が入っているということです。消防によりますと、2人を病院に搬送したということです。容体は分か