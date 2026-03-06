Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤Î²¼¤Î¹õ¥¯¥Þ¡£¸½ºß49ºÐ¤ÎÉ®¼Ô¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»î¤·¤Æ¤­¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Àµ²ò¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¡£ºÇ¶á´¶Æ°¤·¤¿¡ÖCOSCOS ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Þ¥Ã¥È¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¥ª¥ì¥ó¥¸¡×1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¹õ¥¯¥Þ¥«¥Ð¡¼¥á¥¤¥¯½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¡¡ÖCOSCOS¡×¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤¬ÎÉ¤¤ÍýÍ³¡ÖCOSCOS ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Þ¥Ã¥È¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È