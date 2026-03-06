SKE48というグループアイドルを卒業して、ソロアイドルとして生きて行く──江籠裕奈は純粋に「アイドルが好き」という気持ちに従ってこの生き方を選んだという。グラビアでも絶大な人気を誇る彼女が、グラビアムック『PARADE2026冬号』の撮影後に、アイドル活動に対する強い思いや、独自のグラビア観について語った。【写真】グラビアでも絶大な人気を誇る元SKE48・江籠裕奈の撮り下ろしショット──まずは今回の撮影を振り返っ