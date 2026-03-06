ファイナンシャルプランナー（FP）1級を取得したお笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）が、5日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。全芸人が入るべき保険を明かした。同番組ロケで、お笑いコンビ「タチマチ」胡内佑介の自宅を訪れ、資産運用の“個別相談会”を開いた八木。「人生の3大資金」を聞かれると、胡内は「家でしょ？家、車、あとはもう、飲み代？」とおぼろけに答えた。す