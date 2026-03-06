プロ野球日本ハムCBOで前日本代表監督の栗山英樹氏（64）が6日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）に生出演。この日WBC初戦に臨む侍ジャパンのキーマンを挙げた。投手のキーマンについて栗山氏は「ずっと言ってますけど、先発型のピッチャーが多いので。長いイニングを投げるピッチャーが多くて、短いイニングを投げるピッチャーっていうのが、実は球数制限とかあるので、結構その辺がポイント